BC Roma, una festa con la città: il 22 settembre la presentazione al Palatiziano
Tutto pronto per conoscere la società neonata che disputerà Serie A ed Eurocup nella capitale. Appuntamento allo storico impianto del quartiere Flaminio
È tempo di nuovi inizi per il basket nella capitale. Sabato 26 settembre infatti la BC Roma debutterà in campionato a Treviso per quella che sarà la prima stagione della sua storia. Prima di ciò, però, la società di Doncic e Donnie Nelson ha deciso di presentarsi al grande pubblico, dopo un'estate di frenesia circa la conoscenza di questa nuova realtà. La location sarà quella che diventerà, almeno per la stagione 2026/27, la casa in cui il club disputerà le gare interne di Lba ed Eurocup. Il palazzo di Piazzale Apollodoro si vestirà dunque a festa per accogliere Mannion e compagni in vista dell'imminente avvio di stagione. Lo ha annunciato la franchigia stessa tramite un post sui social: "Il 22 settembre, sotto le luci del PalaTiziano, ciò che finora abbiamo custodito nei nostri sogni prenderà finalmente vita. E da quel momento, apparterrà a voi."
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