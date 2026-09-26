Treviso-BC Roma diretta basket Serie A: segui il debutto della squadra di Magro LIVE

Si gioca a Treviso. Roma schiera Mannion, Ayayi, Strautins, Simonovic e Mezzanotte. Il quintetto dei padroni di casa è Carter, Chapman, Russell, Anigbogu e Macura.

Primo canestro del campionato firmato da Ayayi della Bc Roma, poi Treviso mette la freccia e adesso è a +5 dopo 4'20" di partita.

I padroni di casa sono ora sul +6 nonostante una tripla di Mannion. Il pareggio dei ragazzi di Magro è stato un fuoco di paglia.

I migliori realizzatori del match a metà gara sono Macura (Treviso) 18 punti, Chery (Treviso) 13, Watson (Roma) 11, Russell (Treviso) 10, Simonovic (Roma) 9, Ayayi (Roma) 8 e Mannion (Roma) 7.

19:22

Roma di nuovo in Serie A

La BC Roma riporta la Capitale in Serie A a oltre 6 anni dall'ultima apparizione della Virtus Roma, nel 2019-20. Nel massimo campionato in questa stagione c'è anche la Maxima Roma, che debutterà domani alle 18.15 al PalaEur contro la forte squadra di Napoli.

19:09

Mezzanotte l'ex, Croswell indisponibile

Andrea Mezzanotte, ala della BC Roma, ha giocato a Treviso nelle stagioni 2023-24 e 2024-25. Nella formazione veneta è indisponibile Ed Croswell per un infortunio a un braccio.

18:55

I precedenti tra i due coach

Non ci sono precedenti tra le due squadre dal momento che la BC Roma è nata la scorsa estate. Sono invece due i precedenti tra i coach Marcelo Nicola e Alessandro Magro, nella stagione 2022/23 quando allenavano rispettivamente a Treviso e Brescia: in entrambe le occasioni ha vinto coach Nicola.

18:41

Gli arbitri del match

A dirigere l'incontro, che apre il massimo campionato 2026-27, saranno gli arbitri Valerio Grigioni, Mark Bartoli e Marco Vita.

18:30

Treviso-BC Roma, data e orario del match

La sfida tra i biancoazzurri e i capitolini, valida per la prima giornata della LBA Serie A SisalClub 2026-27, è in programma oggi - sabato 26 settembre - al PalaVerde di Villorba, in provincia di Treviso, con palla a due alle ore 19:30.

Palaverde, Villorba