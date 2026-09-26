Treviso-BC Roma diretta basket Serie A: segui il debutto della squadra di Magro LIVE
TREVISO - Si alza il sipario sulla LBA Serie A di basket 2026-27. Al PalaVerde di Villorba si sfidano i padroni di casa della Nutribullet Treviso, guidati in panchina da Marcelo Nicola, e la BC Roma di coach Alessandro Magro, all'esordio assoluto in massima serie. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio.
20:55
Bomba di Strautins: 81-65
Tripla di Strautins, ma Roma è sempre lontana.
20:51
Time-out per Roma sull'81-62
Treviso si porta sul +19 e coach Magro chiede il time-out per cercare di scuotere i suoi ragazzi.
20:47
Tripla di Mannion: 74-60
Bomba da tre di Mannion che prova a far reagire la BC Roma.
20:44
Massimo vantaggio per Treviso: 69-53
La Nutribullet si porta sul +16 grazie a un canestro di Chery: massimo vantaggio per i veneti su Roma.
20:39
Treviso allunga: 64-49
BC Roma ancora in difficoltà: Treviso sul +15 dopo 2'23" del terzo quarto.
20:35
Inizia il terzo quarto
Treviso e BC Roma di nuovo sul parquet per il terzo quarto di partita: si gioca.
20:34
Infortunio per Flowers
Da segnalare, nella BC Roma, un infortunio per l'ala americana Flowers che non è in grado di rientrare nei secondi 20 minuti di partita.
20:33
Il tabellino parziale
Nutribullet Treviso: Macura 18, Chery 13, Russell 10, Cappelletti 6, Anigbogu 4, Chapman 3, Carter 3, Chillo, Miaschi.
BC Roma: Watson 11, Simonovic 9, Ayayi 8, Mannion 7, Strautins 3, Stevenson 3, Davis 2, Flowers 2, Emejuru, Mezzanotte, Iuzzolino.
20:30
I bomber della partita
I migliori realizzatori del match a metà gara sono Macura (Treviso) 18 punti, Chery (Treviso) 13, Watson (Roma) 11, Russell (Treviso) 10, Simonovic (Roma) 9, Ayayi (Roma) 8 e Mannion (Roma) 7.
20:21
57-45 ALLA FINE DEL SECONDO QUARTO
Cappelletti sbaglia al tiro per Treviso e si va all'intervallo lungo con i veneti in vantaggio di 12 punti (57-45) sulla BC Roma.
20:19
Mannion frena la fuga di Treviso: 57-45
Un canestro di Mannion ferma un parziale di 8-0 per Treviso.
20:15
BC Roma in difficoltà: 53-43
Macura e Chery portano Treviso sul +10 a 2 minuti dalla sirena.
20:10
49-43 per Treviso
Due tiri liberi segnati da Mannion a 3'22" dalla fine del secondo quarto.
20:07
Canestro di Russell: 47-39
Russell porta Treviso sul 47-39 contro la BC Roma.
20:03
42-36 per Treviso
I padroni di casa sono ora sul +6 nonostante una tripla di Mannion. Il pareggio dei ragazzi di Magro è stato un fuoco di paglia.
19:59
Treviso allunga di nuovo: 33-29
I padroni di casa tornano avanti con i canestri di Macura e Chery.
19:58
Tripla di Watson: 29-29
Bomba da tre di Watson che permette a Roma di agganciare Treviso sul 29 pari.
19:56
Inizia il secondo quarto
Partono i secondi 10 minuti di gara che porteranno all'intervallo lungo.
19:54
TREVISO-BC ROMA 29-26 ALLA FINE DEL PRIMO QUARTO
Il primo quarto si chiude con il canestro di Cappelletti che porta Treviso sul 29-26 sulla BC Roma. Il miglior realizzatore dei capitolini è Watson con 8 punti, tra i veneti spicca Macura anche lui con 8 punti.
19:53
27-26 a 36" dal primo stop
Watson fallisce il tiro libero del pareggio: Treviso conduce di un punto a 36 secondi dalla fine del primo quarto.
19:50
Rimonta di Roma: 23-21
La BC Roma si riporta a -2 a 1'31" dalla prima sirena.
19:45
21-13 per Treviso
21-13 per i veneti a 3'43" dalla fine del primo quarto. Il miglior realizzatore della BC Roma è Simonovic con 6 punti. 4 assist di Mannion finora.
19:42
16-11 dopo 6'30"
La Nuttribullet mantiene il vantaggio, trascinata da Russell e Macura.
19:38
Time-out per Roma: 12-5
Magro chiama il primo time-out sul 12-5 per Treviso.
19:37
Treviso conduce 10-5
Primo canestro del campionato firmato da Ayayi della Bc Roma, poi Treviso mette la freccia e adesso è a +5 dopo 4'20" di partita.
19:32
Match iniziato
Si gioca a Treviso. Roma schiera Mannion, Ayayi, Strautins, Simonovic e Mezzanotte. Il quintetto dei padroni di casa è Carter, Chapman, Russell, Anigbogu e Macura.
19:31
Si parte
Tutto pronto a Villorba per la prima partita del campionato 2026-27 tra Treviso e Roma.
19:22
Roma di nuovo in Serie A
La BC Roma riporta la Capitale in Serie A a oltre 6 anni dall'ultima apparizione della Virtus Roma, nel 2019-20. Nel massimo campionato in questa stagione c'è anche la Maxima Roma, che debutterà domani alle 18.15 al PalaEur contro la forte squadra di Napoli.
19:09
Mezzanotte l'ex, Croswell indisponibile
Andrea Mezzanotte, ala della BC Roma, ha giocato a Treviso nelle stagioni 2023-24 e 2024-25. Nella formazione veneta è indisponibile Ed Croswell per un infortunio a un braccio.
18:55
I precedenti tra i due coach
Non ci sono precedenti tra le due squadre dal momento che la BC Roma è nata la scorsa estate. Sono invece due i precedenti tra i coach Marcelo Nicola e Alessandro Magro, nella stagione 2022/23 quando allenavano rispettivamente a Treviso e Brescia: in entrambe le occasioni ha vinto coach Nicola.
18:41
Gli arbitri del match
A dirigere l'incontro, che apre il massimo campionato 2026-27, saranno gli arbitri Valerio Grigioni, Mark Bartoli e Marco Vita.
18:30
Treviso-BC Roma, data e orario del match
La sfida tra i biancoazzurri e i capitolini, valida per la prima giornata della LBA Serie A SisalClub 2026-27, è in programma oggi - sabato 26 settembre - al PalaVerde di Villorba, in provincia di Treviso, con palla a due alle ore 19:30.
Palaverde, Villorba
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte
oppure
Non hai ancora un account? Registrati
o entra con DISQUS