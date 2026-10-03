Colpo da Nba per la BC Roma: ufficiale l'ingaggio di Olynyk
ROMA - Colpo di mercato della BC Roma che si assicura le prestazioni del lungo canadese Kelly Olynyk. Giocatore di grande esperienza internazionale, con oltre 800 presenze in Nba e una medaglia di bronzo conquistata con il Canada ai Mondiali del 2023, il classe 1991 indosserà la maglia numero 22. Olynyk sta completando le formalità relative alla procedura per il rilascio del visto d'ingresso in Italia e raggiungerà la Capitale nei prossimi giorni.
BC Roma, le dichiarazioni di Olynyk e coach Magro
"E' un giocatore che non ha bisogno di presentazioni - le parole di coach Magro - Ha un curriculum di tutto rispetto e tantissime stagioni in Nba e può portare la sua esperienza e le sue qualità al servizio della squadra". Sono arrivate anche le parole dello stesso Olynyk: "Sono molto felice di questa opportunità e di entrare a far parte del progetto BC Roma - sottolinea il classe 1991 - Non vedo l'ora di arrivare a Roma, conoscere i miei nuovi compagni e iniziare a lavorare insieme alla squadra". Selezionato al Draft 2013 con la 13esima scelta assoluta dai Dallas Mavericks che però cedono immediatamente i suoi diritti ai Boston Celtics, il neo acquisto della BC Roma ha giocato anche con Miami Heat, Houston Rockets, Detroit Pistons, Utah Jazz, Toronto Raptors, New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs, dove nell'ultima stagione ha collezionato 42 presenze.
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