Colpo da Nba per la BC Roma: ufficiale l'ingaggio di Olynyk

BC Roma, le dichiarazioni di Olynyk e coach Magro

"E' un giocatore che non ha bisogno di presentazioni - le parole di coach Magro - Ha un curriculum di tutto rispetto e tantissime stagioni in Nba e può portare la sua esperienza e le sue qualità al servizio della squadra". Sono arrivate anche le parole dello stesso Olynyk: "Sono molto felice di questa opportunità e di entrare a far parte del progetto BC Roma - sottolinea il classe 1991 - Non vedo l'ora di arrivare a Roma, conoscere i miei nuovi compagni e iniziare a lavorare insieme alla squadra". Selezionato al Draft 2013 con la 13esima scelta assoluta dai Dallas Mavericks che però cedono immediatamente i suoi diritti ai Boston Celtics, il neo acquisto della BC Roma ha giocato anche con Miami Heat, Houston Rockets, Detroit Pistons, Utah Jazz, Toronto Raptors, New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs, dove nell'ultima stagione ha collezionato 42 presenze.