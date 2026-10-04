BC Roma-Tortona diretta Serie A Basket: segui la seconda giornata LIVE
ROMA - Storico esordio casalingo in Serie A per la BC Roma. Nella seconda giornata della LBA 2026/27, i giallorossi di Alessandro Magro sfidano al PalaTiziano i bianconeri di coach Fioretti. Entrambe le formazioni sono reduci da una sconfitta al debutto in Eurocup: capitolini ko a Istanbul con il Bahcesehir, piemontesi sconfitti a Riga dallo Zelli. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
15:30
BC Roma, la carica di coach Magro: "Vogliamo giocare una buona pallacanestro. Tortona? Vi dico che..."
"Tortona è una squadra che ha cambiato alcuni giocatori, ma mantiene un core importante dopo una stagione incredibile, che l’ha vista fare molto bene sia in coppa sia in campionato. Ha lo stesso allenatore, quindi un sistema ben riconoscibile", sottolinea il coach giallorosso in conferenza stampa. "È una squadra dotata di tantissimo talento offensivo e ha un reparto lunghi di tutto rispetto, sia per fisicità sia per talento. È quindi una squadra molto profonda e talentuosa. Sappiamo che la sfida è importante per testare il nostro livello di crescita. Siamo ansiosi di giocare la prima partita in casa al Palazzetto dello Sport. Vogliamo rendere orgoglioso il pubblico e giocare una buona pallacanestro. Sarà importante vedere a che punto siamo del nostro percorso di crescita".
15:20
Colpo da Nba per la BC Roma: ufficiale l'ingaggio di Olynyk
Giocatore di grande esperienza internazionale, con oltre 800 presenze oltreoceano e una medaglia di bronzo conquistata con il Canada ai Mondiali del 2023. LEGGI LA NEWS
15:10
BC Roma-Tortona, dove vedere la partita in tv e streaming
La partita del PalaTiziano sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Basket (205) e in streaming su SkyGo, NOW e sulla piattaforma LBATV, previo abbonamento.
15:00
BC Roma-Tortona, Serie A di basket: data e orario del match
La sfida tra i giallorossi e i piemontesi, valida per la seconda giornata del campionato di LBA Serie A 2026/27, è in programma oggi - domenica 4 ottobre - al PalaTiziano di Roma. Palla a due alle ore 16.
PalaTiziano, Roma
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