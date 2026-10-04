BC Roma-Tortona diretta Serie A Basket: segui la seconda giornata LIVE

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BC Roma, la carica di coach Magro: "Vogliamo giocare una buona pallacanestro. Tortona? Vi dico che..."

"Tortona è una squadra che ha cambiato alcuni giocatori, ma mantiene un core importante dopo una stagione incredibile, che l’ha vista fare molto bene sia in coppa sia in campionato. Ha lo stesso allenatore, quindi un sistema ben riconoscibile", sottolinea il coach giallorosso in conferenza stampa. "È una squadra dotata di tantissimo talento offensivo e ha un reparto lunghi di tutto rispetto, sia per fisicità sia per talento. È quindi una squadra molto profonda e talentuosa. Sappiamo che la sfida è importante per testare il nostro livello di crescita. Siamo ansiosi di giocare la prima partita in casa al Palazzetto dello Sport. Vogliamo rendere orgoglioso il pubblico e giocare una buona pallacanestro. Sarà importante vedere a che punto siamo del nostro percorso di crescita".

15:20

Colpo da Nba per la BC Roma: ufficiale l'ingaggio di Olynyk

Giocatore di grande esperienza internazionale, con oltre 800 presenze oltreoceano e una medaglia di bronzo conquistata con il Canada ai Mondiali del 2023. LEGGI LA NEWS

15:10

BC Roma-Tortona, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita del PalaTiziano sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Basket (205) e in streaming su SkyGo, NOW e sulla piattaforma LBATV, previo abbonamento.

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BC Roma-Tortona, Serie A di basket: data e orario del match

La sfida tra i giallorossi e i piemontesi, valida per la seconda giornata del campionato di LBA Serie A 2026/27, è in programma oggi - domenica 4 ottobre - al PalaTiziano di Roma. Palla a due alle ore 16.

PalaTiziano, Roma