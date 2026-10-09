Magro carica la BC Roma: "Derby con la Maxima? Partita speciale e particolare"

ROMA - Cresce, sempre di più, l'attesa per il derby di Roma tra Maxima e BC: le due squadre si sfideranno, per la prima storica volta, domenica 11 ottobre con palla a due alle ore 18:15. L'entusiasmo per la stracittadina del PalaEur è alle stelle (sold out i primi due anelli dell'impianto di Piazzale Nervi) e anche i protagonisti della sfida non vedono l'ora di scendere in campo: "Che partita sarà? Speciale e particolare. Ovvio che ci sia grande attenzione mediatica, è il match della città e per la città". Lo ha detto il coach della BC Roma, Alessandro Magro, a due giorni dalla partita, valida per la terza giornata del campionato di LBA Serie A 2026/27. "Dopo tantissimi anni ci sarà un derby, ci sarà grande fermento e attenzione da parte di tutti i media nazionali perché ci sono due squadre romane che vogliono competere", afferma l'ex allenatore di Napoli.