Magro carica la BC Roma: "Derby con la Maxima? Partita speciale e particolare"
ROMA - Cresce, sempre di più, l'attesa per il derby di Roma tra Maxima e BC: le due squadre si sfideranno, per la prima storica volta, domenica 11 ottobre con palla a due alle ore 18:15. L'entusiasmo per la stracittadina del PalaEur è alle stelle (sold out i primi due anelli dell'impianto di Piazzale Nervi) e anche i protagonisti della sfida non vedono l'ora di scendere in campo: "Che partita sarà? Speciale e particolare. Ovvio che ci sia grande attenzione mediatica, è il match della città e per la città". Lo ha detto il coach della BC Roma, Alessandro Magro, a due giorni dalla partita, valida per la terza giornata del campionato di LBA Serie A 2026/27. "Dopo tantissimi anni ci sarà un derby, ci sarà grande fermento e attenzione da parte di tutti i media nazionali perché ci sono due squadre romane che vogliono competere", afferma l'ex allenatore di Napoli.
BC Roma, Magro: "Maxima, siamo pronti. Su Olynyk..."
"Stiamo preparando la partita al meglio, sappiamo che sarà speciale e conterà molto in termini di entusiasmo per dare continuità a quel che stiamo facendo fino ad adesso", sottolinea il coach giallorosso in vista del derby contro la Maxima di Matteo Cotelli. Un match al quale non parteciperà il nuovo colpo di mercato dei giallorossi, l'ex Nba Kelly Olynyk, non ancora tesserato dal club capitolino e dunque indisponibile per l'atteso derby. Magro però, sulla gestione del canadese, è già proiettato al futuro: "Come penso di inserire Olynyk? Kelly è in arrivo, sicuramente porterà esperienza, qualità e fisicità. L'idea è di dargli la possibilità di sfruttare non solo il tiro ma anche la taglia fisica e di giocare vicino al canestro".
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