Maxima-BC, Bianchini presenta il derby: "Roma aveva voglia di grande basket. Su Totti..."

ROMA - Il conto alla rovescia è quasi terminato: domani, domenica 11 ottobre (ore 18:15), la Roma del basket ritrova una stracittadina che mancava da 46 anni. Era il 1980 e Acqua Fabia ed Eldorado si sfidavano per il primato capitolino. Ora le protagoniste sono cambiate: Maxima da una parte, Basketball Club dall'altra nella suggestiva cornice del PalaEur. Un impianto storico, che ha ospitato i successi della Virtus Roma tra gli anni '80 e i primi '90, guidata all'epoca da Valerio Bianchini. L'ex coach, uno dei simboli della pallacanestro italiana e oggi presidente onorario della BC, ha presentato a suo modo - intervistato da 'La Repubblica' - la sfida tra le due nuove realtà del basket romano: "L’intensità la sto sentendo tutta, anche se qui a Roma di derby siamo un po’ tutti neofiti. Le stesse tifoserie non sono ancora ben identificate. La Maxima può portare 12mila spettatori. So che ce ne saranno almeno 6mila. Forse qualche biglietto l’hanno anche regalato, ecco, però che bello!", sottolinea Bianchini che poi aggiunge: "Una cosa non manca di sicuro: l’entusiasmo. Io ho sempre avuto la sensazione che Roma avesse voglia di basket dopo 6 anni senza Serie A e tutto il sistema avesse voglia di riavere Roma. Non a caso l’Nba nel suo progetto europeo ha incluso anche la Capitale".