BC Roma-Reyer Venezia, Serie A di basket: data, orario e dove vederla in tv e streaming

ROMA - La quarta giornata della LBA Serie A 2026/27 si apre con l'anticipo del PalaTiziano tra la BC Roma e la Reyer Venezia . Reduci dal successo all'overtime contro i bulgari del Balkan in Eurocup , i giallorossi di coach Alessandro Magro scendono in campo, tra le mura amiche, contro l' Umana con l'obiettivo di ritrovare la vittoria in campionato dopo la bruciante sconfitta nel derby con la Maxima . Obiettivi comuni anche per gli orogranata di coach Neven Spahija : Watson e compagni , ko nell'ultimo turno di Serie A contro la Virtus Bologna , sbarcano a Roma dopo la convincente affermazione continentale contro il quotato Turk Telekom Ankara .

BC Roma-Reyer Venezia, data e orario del match

La sfida tra giallorossi e orogranata, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2026/27, è in programma oggi, sabato 17 ottobre, al PalaTiziano di Roma. Palla a due alle ore 16. Arbitrano il match Valerio Grigioni, Giulio Pepponi e Marco Vita.

BC Roma-Reyer Venezia, dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida del PalaTiziano sarà visibile in diretta esclusiva sulla piattaforma LBA TV, previo abbonamento.

BC Roma, Magro: "Ecco cosa mi aspetto dalla squadra. Su Venezia..."

"Giochiamo contro una delle migliori squadre del campionato, che ha disputato l’ultima finale Scudetto ed è reduce da una stagione incredibile". Così il coach giallorosso, Alessandro Magro, ha presentato il match con la Reyer in conferenza stampa. "Il punto di forza di Venezia? Amano correre tantissimo. Dovremo essere molto attenti a limitare le loro ripartenze e la loro capacità di segnare nei primi otto secondi del possesso. Cosa mi aspetto dai miei ragazzi? Un passo avanti dal punto di vista difensivo rispetto alle ultime partite".

Reyer Venezia, Spahija: "A Roma per fare la nostra partita. Olynyk superstar"

Anche il coach orogranata ha presentato in sala stampa la sfida, inedita, con la BC: "Andiamo a Roma per affrontare una squadra che gioca una buona pallacanestro e produce tanti punti. È un gruppo rinnovato che ha bisogno di tempo per trovare il giusto amalgama. Dal canto nostro abbiamo avuto poco tempo per preparare la sfida, ma non cerchiamo alibi: sappiamo con chiarezza cosa dobbiamo fare su entrambi i lati del campo, sia in attacco che in difesa, e andiamo nella Capitale determinati a fare la nostra partita". L'allenatore croato non ha alcun dubbio sul giocatore da tenere maggiormente d'occhio tra le fila giallorosse: "Con l'ingaggio di Kelly Olynyk hanno inserito una vera superstar: da quando alleno in Italia non ricordo un giocatore arrivato nel nostro campionato con una carriera, un'esperienza e una fama di questo livello, probabilmente il colpo più importante visto in Serie A negli ultimi cinque anni. Parliamo di oltre 840 presenze in NBA con una media di 22 minuti sul parquet in tredici stagioni: un giocatore protagonista a quei livelli, non una semplice comparsa, e questo testimonia il valore dell'avversario che ci troveremo di fronte".