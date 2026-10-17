Bc Roma-Reyer Venezia diretta: segui la sfida di basket Serie A LIVE

ROMA - È il giorno di BC Roma-Reyer Venezia , sfida valida per la quarta giornata del campionato di LBA Serie A . Al PalaTiziano di Roma si sfidano i giallorossi di coach Magro e gli orogranata di coach Spahija : entrambe le formazioni sono reduci da un ko in campionato (la BC nel derby con la Maxima , la Reyer al ' Taliercio ' con la Virtus Bologna ) e da due convincenti vittorie in Eurocup , rispettivamente contro Balkan e Turk Telekom Ankara . Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

16:50

Straordinario Strautins: la BC Roma vola a +10

Manca poco all'intervallo lungo e la BC Roma ottiene il massimo vantaggio sulla Reyer Venezia, portandosi sul 49-39 con la penetrazione di Davis. Ovazione del Palazzetto per il canestro dagli otto metri di Strautins.

16:42

BC Roma avanti a furia di triple: 40-32

BC Roma che allunga in un secondo quarto segnato dalle triple, cui si aggiungono quelle di Davis e Strautins per un vantaggio che si allarga sul 40-32.

16:32

Subito la tripla di Olynyk: 32-26

Il scondo quarto riparte con la tirpla di Olynyk: il lungo canadese, ex veterano dell'Nba, accende il Palazzetto firmando il nuovo +6 per la BC Roma.

16:25

+++ Primo quarto: BC Roma-Reyer Venezia 29-24 +++

Si chiude un primo quarto vivace al Palazzetto dello Sport: la BC Roma chiude avanti 29-24 sulla Reyer Venezia.

16:20

Venezia rientra, ma Roma resta a +4

Un ottimo Parks riporta in scia Venezia, ma i primi punti di Olynyk riportano Roma sul +4 per il 20-16.

16:15

BC Roma scatenata: +7

Venezia in difficoltà contro i frombolieri della BC Roma: altre due triple per la squadra di Magro, ancora con Stevenson e poi con Watson per il 18-11.

16:10

Avvio equilibrato, ma BC Roma avanti

Avvio di gara equilibrato tra BC Roma e Reyer, ma i capitolini restano avanti 9-6 sui lagunari, che dopo aver raggiunto il pari, vengono ricacciati indietro dalla tripla di Stevenson. Primo time-out per Venezia.

16:05

La tripla di Mannion per aprire

La BC Roma mostra subito i denti alla Reyer Venezia, è il suo leader infatti ad inaugurare il match con la prima tripla della partita.

16:03

Palla a due: via a BC Roma-Reyer Venezia!

Palla a due al Palazzetto dello Sport, via alla sfida tra la BC Roma di Magro e la Reyer Venezia di Spahijc!

15:58

Tutto pronto al Palazzetto dello Sport

Grande atmosfera al Palazzetto dello Sport di viale Tiziano, dove è tutto pronto per l'anticipo della quarta giornata di LBA tra la Bc Roma e la Reyer Venezia.

15:50

Con la BC Roma sfida 'centenaria' per Spahija e Sasha Grant

La sfida con la BC Roma avrà un sapore particolare in casa Reyer: coach Spahijc andrà infatti a caccia della centesima vittoria nel massimo campionato italiano, mentre Sasha Grant festeggerà la presenza numero 100 in LBA Serie A.

15:40

I precedenti tra i due allenatori

Non esistono precedenti a disposizione tra le due squadre, che chiaramente si affrontano per la prima volta, i due coach hanno invece avuto modo di incrociarsi in Serie A già in cinque occasioni, con Spahija nettamente avanti su Magro per 4-1.

15:30

Spahija non si fida: "Roma ha tanto talento offensivo e Olynyk..."

Il coach di Venezia, Neven Spahija, mette in guardia i suoi rispetto ad un impegno che sulla carta potrebbe apparire fin troppo semplice: "La BC Roma ha tanto talento offensivo, tiratori pericolosi e guardie con molti punti nelle mani. Con l’ingaggio di Kelly Olynyk hanno inserito una vera superstar: da quando alleno in Italia non ricordo un giocatore arrivato nel nostro campionato con una carriera, un’esperienza e una fama di questo livello, probabilmente il colpo più importante visto in Serie A negli ultimi cinque anni".

15:20

Le parole di coach Magro: “Mi aspetto un passo avanti in difesa”

Alla vigilia, presentando in conferenza stampa la sfida con Venezia, coach Magro ha insistito su un aspetto in particolare: "Dovremo essere molto attenti a limitare le loro ripartenze e la loro capacità di segnare nei primi otto secondi del possesso. Mi aspetto un passo avanti dal punto di vista difensivo rispetto alle ultime partite".

15:10

Gli ultimi risultati di Roma e Venezia

Settimana simile per la Bc Roma e la Reyer Venezia, per entrambe ko in campionato, rispettivamente nel derby con la Maxima e nel big-match con la Virtus Bologna, e riscatto in Eurocup, rispettivamente contro Balkan Botevgard e Turk Telekom Ankara.

15:00

BC Roma-Reyer Venezia, data e orario del match

La sfida del PalaTiziano tra giallorossi e orogranata, valida per la quarta giornata di LBA Serie A, è in programma oggi - sabato 17 ottobre - con palla a due alle ore 16. Arbitrano il match Valerio Grigioni, Giulio Pepponi e Marco Vita.

PalaTiziano, Roma