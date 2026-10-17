Bc Roma-Reyer Venezia diretta: segui la sfida di basket Serie A LIVE
6 min
Pubblicato il 17.10.2026, 15:04 (Aggiornato il 17.10.2026, 16:51)
ROMA - È il giorno di BC Roma-Reyer Venezia, sfida valida per la quarta giornata del campionato di LBA Serie A. Al PalaTiziano di Roma si sfidano i giallorossi di coach Magro e gli orogranata di coach Spahija: entrambe le formazioni sono reduci da un ko in campionato (la BC nel derby con la Maxima, la Reyer al 'Taliercio' con la Virtus Bologna) e da due convincenti vittorie in Eurocup, rispettivamente contro Balkan e Turk Telekom Ankara. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
16:50
Straordinario Strautins: la BC Roma vola a +10
Manca poco all'intervallo lungo e la BC Roma ottiene il massimo vantaggio sulla Reyer Venezia, portandosi sul 49-39 con la penetrazione di Davis. Ovazione del Palazzetto per il canestro dagli otto metri di Strautins.
16:42
BC Roma avanti a furia di triple: 40-32
BC Roma che allunga in un secondo quarto segnato dalle triple, cui si aggiungono quelle di Davis e Strautins per un vantaggio che si allarga sul 40-32.
16:32
Subito la tripla di Olynyk: 32-26
Il scondo quarto riparte con la tirpla di Olynyk: il lungo canadese, ex veterano dell'Nba, accende il Palazzetto firmando il nuovo +6 per la BC Roma.
16:25
+++ Primo quarto: BC Roma-Reyer Venezia 29-24 +++
Si chiude un primo quarto vivace al Palazzetto dello Sport: la BC Roma chiude avanti 29-24 sulla Reyer Venezia.
16:20
Venezia rientra, ma Roma resta a +4
Un ottimo Parks riporta in scia Venezia, ma i primi punti di Olynyk riportano Roma sul +4 per il 20-16.
16:15
BC Roma scatenata: +7
Venezia in difficoltà contro i frombolieri della BC Roma: altre due triple per la squadra di Magro, ancora con Stevenson e poi con Watson per il 18-11.
16:10
Avvio equilibrato, ma BC Roma avanti
Avvio di gara equilibrato tra BC Roma e Reyer, ma i capitolini restano avanti 9-6 sui lagunari, che dopo aver raggiunto il pari, vengono ricacciati indietro dalla tripla di Stevenson. Primo time-out per Venezia.
16:05
La tripla di Mannion per aprire
La BC Roma mostra subito i denti alla Reyer Venezia, è il suo leader infatti ad inaugurare il match con la prima tripla della partita.
16:03
Palla a due: via a BC Roma-Reyer Venezia!
Palla a due al Palazzetto dello Sport, via alla sfida tra la BC Roma di Magro e la Reyer Venezia di Spahijc!
15:58
Tutto pronto al Palazzetto dello Sport
Grande atmosfera al Palazzetto dello Sport di viale Tiziano, dove è tutto pronto per l'anticipo della quarta giornata di LBA tra la Bc Roma e la Reyer Venezia.
15:50
Con la BC Roma sfida 'centenaria' per Spahija e Sasha Grant
La sfida con la BC Roma avrà un sapore particolare in casa Reyer: coach Spahijc andrà infatti a caccia della centesima vittoria nel massimo campionato italiano, mentre Sasha Grant festeggerà la presenza numero 100 in LBA Serie A.
15:40
I precedenti tra i due allenatori
Non esistono precedenti a disposizione tra le due squadre, che chiaramente si affrontano per la prima volta, i due coach hanno invece avuto modo di incrociarsi in Serie A già in cinque occasioni, con Spahija nettamente avanti su Magro per 4-1.
15:30
Spahija non si fida: "Roma ha tanto talento offensivo e Olynyk..."
Il coach di Venezia, Neven Spahija, mette in guardia i suoi rispetto ad un impegno che sulla carta potrebbe apparire fin troppo semplice: "La BC Roma ha tanto talento offensivo, tiratori pericolosi e guardie con molti punti nelle mani. Con l’ingaggio di Kelly Olynyk hanno inserito una vera superstar: da quando alleno in Italia non ricordo un giocatore arrivato nel nostro campionato con una carriera, un’esperienza e una fama di questo livello, probabilmente il colpo più importante visto in Serie A negli ultimi cinque anni".
15:20
Le parole di coach Magro: “Mi aspetto un passo avanti in difesa”
Alla vigilia, presentando in conferenza stampa la sfida con Venezia, coach Magro ha insistito su un aspetto in particolare: "Dovremo essere molto attenti a limitare le loro ripartenze e la loro capacità di segnare nei primi otto secondi del possesso. Mi aspetto un passo avanti dal punto di vista difensivo rispetto alle ultime partite".
15:10
Gli ultimi risultati di Roma e Venezia
Settimana simile per la Bc Roma e la Reyer Venezia, per entrambe ko in campionato, rispettivamente nel derby con la Maxima e nel big-match con la Virtus Bologna, e riscatto in Eurocup, rispettivamente contro Balkan Botevgard e Turk Telekom Ankara.
15:00
BC Roma-Reyer Venezia, data e orario del match
La sfida del PalaTiziano tra giallorossi e orogranata, valida per la quarta giornata di LBA Serie A, è in programma oggi - sabato 17 ottobre - con palla a due alle ore 16. Arbitrano il match Valerio Grigioni, Giulio Pepponi e Marco Vita.
PalaTiziano, Roma
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