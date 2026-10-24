VARESE - È il giorno di Varese-BC Roma , anticipo del sabato valido per la quinta giornata del campionato di Serie A . All' Itelyum Arena di Masnago si sfidano i biancorossi di coach Kastritis - reduci dal ko in campionato con Trento e privi degli infortunati Amedeo Della Valle e McDowell-White , e i giallorossi di coach Magro , desiderosi di riscatto dopo il pesante rovescio in Eurocup sul parquet di Manresa . Occhi puntati su Niccolò Mannion e Arturs Strautins , vecchie conoscenze biancorosse e grandi ex della partita. Il match mette di fronte il miglior attacco contro la miglior difesa sul tiro da 3. Infatti, la BC Roma è prima per punti segnati (98,8) e percentuale da 3 (40,8%) e seconda negli assist (20,8), ma concede 94,8 punti (15ª). Dal canto suo Varese lascia agli avversari il 28,2% da 3 (1ª) ed è prima a pari merito per stoppate (3,2), ma perde 17,0 palloni a gara (15ª) ed è ultima per valutazione (72,0).

Varese-BC Roma, Serie A di basket: data e orario del match

La sfida dell'Itelyum Arena di Masnago, valida per la quinta giornata di Serie A, è in programma oggi, sabato 24 ottobre, con palla a due alle ore 20.

Varese-BC Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match tra biancorossi e giallorossi è visibile in diretta tv e streaming - in modalità free - sulla piattaforma LBATV.

Varese, coach Kastritis: "La BC Roma è una squadra di talento, ecco come fermarli"

"Affrontiamo una squadra di grande talento, soprattutto sul piano offensivo, che di recente ha aggiunto al proprio roster un altro giocatore di alto livello come Olynyk", sottolinea l'allenatore biancorosso in conferenza stampa. "Conosciamo i loro punti di forza: hanno ottimi tiratori, amano correre in contropiede e trovare punti in transizione. Dovremo curare la difesa individuale e cercare di controllare il ritmo della partita per metterci nelle condizioni di vincere. I nostri dati ci danno indicazioni positive sulla capacità di fermare gli avversari al primo tiro e di provocare palle perse. Dobbiamo invece migliorare molto a rimbalzo difensivo e limitare i falli che mandano gli avversari in lunetta: nell’ultima partita abbiamo concesso, se non sbaglio, 37 tiri liberi. È un aspetto sul quale dobbiamo sicuramente fare meglio".

BC Roma, l'ex Strautins: "Partita fondamentale per noi"

Le parole dell'ala piccola lettone, ex Varese nella stagione 2020/21: "È una partita molto importante per noi. Dobbiamo giocare 40 minuti con determinazione e concentrazione. Sappiamo che non è facile giocare in casa di Varese e per questo motivo dobbiamo farci trovare pronti sin dai primi secondi di partita".