BC Roma-Bosna Sarajevo 80-85, crollo capitolino al PalaTiziano: Magro spreca tutto nel finale

Una sconfitta che lascia tanto amaro in bocca. La BC Roma si butta in EuroCup via davanti al proprio pubblico e cade 80-85 contro il Bosna Sarajevo, al termine di una partita condotta per larghi tratti e sfuggita di mano proprio nei minuti decisivi. Al PalaTiziano, la squadra di Alessandro Magro accarezza a lungo la vittoria, costruendo anche un vantaggio in doppia cifra, prima di subire la rimonta della formazione bosniaca guidata da Dario Gjergja.

BC Roma, blackout nel finale: il Bosna Sarajevo completa la rimonta

L'avvio è favorevole alla BC Roma, che prende progressivamente il controllo della partita, imponendo il proprio ritmo e riuscendo a mettere in difficoltà gli avversari. I padroni di casa conducono per tre quarti, arrivando a toccare anche la doppia cifra di vantaggio e dando l'impressione di poter gestire il risultato. Il Bosna Sarajevo, però, ha il merito di non uscire mai dalla partita. La squadra di Gjergja resta aggrappata al match, riduce progressivamente lo svantaggio e approfitta delle difficoltà dei romani, sempre meno lucidi nella gestione dei possessi decisivi. Con il passare dei minuti cambia completamente l'inerzia della sfida. La pressione aumenta sulle spalle della formazione di Magro, che non riesce più a trovare la continuità mostrata nella prima parte dell'incontro. Il sorpasso del Bosna arriva nel finale grazie ai tiri liberi di Browne, che permettono agli ospiti di mettere il musetto avanti nel momento cruciale. La BC Roma non trova la forza di reagire e i bosniaci difendono il vantaggio fino alla sirena, chiudendo sull'80-85.