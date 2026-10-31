BC Roma-Scafati, Serie A di basket: data, orario e dove vedere la partita in tv e streaming
Dopo il ko in campionato contro Varese e la sconfitta casalinga in EuroCup con la Bosna, la Bc Roma cerca il ricatto in campionato, nel match casalingo contro la Longobardi Scafati, battuta da Trento nell'ultimo turno, valevole per la sesta giornata. Gli uomini di Magro cercano risposte davanti al proprio pubblico.
Bc Roma, parla il coach Magro
“Sfidiamo una squadra che ha grande fisicità - ha detto il coach della Bc Roma Alessandro Magro - e che ci ha già messo in difficoltà nelle due partite di precampionato. Sono state due partite di basket estivo, ma vere, giocate fino alla fine. Quindi sappiamo che dovremo prestare molta attenzione alle situazioni che loro giocano con maggiore continuità, alla cura del pallone e alla lotta nelle palle vaganti e a rimbalzo".
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