BC Roma-Scafati, Serie A di basket: data, orario e dove vedere la partita in tv e streaming

Bc Roma, parla il coach Magro

“Sfidiamo una squadra che ha grande fisicità - ha detto il coach della Bc Roma Alessandro Magro - e che ci ha già messo in difficoltà nelle due partite di precampionato. Sono state due partite di basket estivo, ma vere, giocate fino alla fine. Quindi sappiamo che dovremo prestare molta attenzione alle situazioni che loro giocano con maggiore continuità, alla cura del pallone e alla lotta nelle palle vaganti e a rimbalzo".