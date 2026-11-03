Roma sfiora l'impresa a Salonicco: il PAOK vince 113-111 in EuroCup

Una battaglia punto a punto, 224 punti complessivi e un finale amaro per la Bc Roma, che esce sconfitta dalla trasferta di Salonicco contro il PAOK per 113-111 . Nella sfida di EuroCup, la formazione capitolina tiene testa ai padroni di casa per tutti i quaranta minuti, riuscendo a rientrare in partita nell'ultimo quarto senza però completare la rimonta. Una gara caratterizzata da ritmi altissimi e da due attacchi particolarmente prolifici. L'avvio è favorevole ai greci, che chiudono il primo periodo avanti 29-22, sfruttando una maggiore efficacia offensiva. Roma, però, reagisce immediatamente e nel secondo quarto cambia marcia: i capitolini realizzano ben 38 punti contro i 32 degli avversari, andando all'intervallo lungo sotto di una sola lunghezza, sul 61-60.

Roma ci prova fino alla fine, ma il PAOK resiste

Al rientro dagli spogliatoi è ancora il PAOK a prendere l'iniziativa. I padroni di casa si aggiudicano il terzo periodo per 31-26 e si presentano agli ultimi dieci minuti con sei punti di vantaggio, sul 92-86. Roma, però, non si arrende e trova le energie per un ultimo assalto. Nel quarto conclusivo gli ospiti aumentano l'intensità, riuscendo a segnare 25 punti e limitando i greci a 21. Una rimonta che riapre completamente la partita, ma che non basta a ribaltare il risultato. Il PAOK difende il margine minimo e conquista la vittoria per 113-111, lasciando alla formazione romana il rammarico per un'impresa soltanto sfiorata.