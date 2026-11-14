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Un super Stevenson non basta alla BC Roma: la Tezenis Verona la spunta di misura al PalaTiziano

Giallorossi ko nell'anticipo dell'8ª giornata di Serie A (88-89) nonostante i 25 punti dello statunitense, al quale Loro nega nel finale il tiro del sorpasso
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2 min

Pubblicato il 14.11.2026, 22:54 (Aggiornato il 14.11.2026, 23:03)

bc romaTezenis VeronaLBA Serie A

ROMA - Dopo la vittoria casalinga di Eurocup contro i tedeschi dell'Ulm andava a caccia di continuità la BC Roma, sconfitta invece di misura dalla Tezenis Verona (88-89) al PalaTiziano in uno degli anticipi dell'8ª giornata della Serie A di basket e incappata così nel sesto ko del suo campionato (il secondo di fila dopo quello incassato sul parquet di Trieste).

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BC Roma ko con Verona: non basta un super Stevenson

Alla squadra di coach Alessandro Magro non sono bastati i 25 punti messi a referto dallo statunitense Stevenson (top-scorer della partita), in doppia cifra come gli altri giallorossi Olynik (15 i punti del canadese) e Mannion (14 per il capitano). Una gara equilibratissima, che ha visto la BC Roma andare al riposo lungo sul -2 (50-52) e poi tentare invano la rimonta: decisivo per gli scaligeri Loro, che nel finale riesce a stoppare Stevenson impedendogli di segnare il tiro del sorpasso e blindando così la vittoria di Verona (88-89).

Il tabellino della partita

BC Roma-Tezenis Verona 88-89
PARZIALI: 31-29, 19-23; 19-21, 19-16
BC ROMA: Mannion 14, Watson 5, Stevenson 25, Strautins 5, Olynyk 15, Davis 7, Emejuru 4, Flowers 7, Ayayi 2, Odzebe ne, Simonovic 4, Mezzanotte. All. Alessandro Magro
VERONA: Samuels 16, Tobey 9, Loro 19, Andrews 13, Ambrosin 11, Oliveri ne, Poser 8, Zampini 5, Pantano ne, Melendez 6, Barbitch 2. All. Alessandro Ramagli
ARBITRI: Valzani, Noce, Valleriani

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