La BC Roma non riesce a rialzare la testa e incassa un'altra pesante sconfitta, questa volta in EuroCup. Dopo il passo falso casalingo di sabato contro Verona in campionato, i giallorossi cedono anche al Bahcesehir, che espugna il PalaTiziano con un netto 92-70 , confermando la propria superiorità e rafforzando il primato nel gruppo D.

Bc Roma ko in EuroCup: come è andata la partita

Una serata complicata per la formazione capitolina, chiamata a reagire immediatamente davanti al proprio pubblico ma costretta a fare i conti con la qualità della capolista turca. Il Bahcesehir impone il proprio gioco e conduce la sfida fino al successo finale, lasciando poche possibilità di rimonta ai padroni di casa. Nel finale, Williams si mette in evidenza con un'ottima iniziativa personale, mentre Flowers trova due canestri che contribuiscono ad arrotondare il punteggio. A mettere il sigillo sulla partita è DiLeo, che realizza la tripla conclusiva e fissa il risultato sul 92-70. Per il Bahcesehir arriva così la settima vittoria nella competizione, un successo che permette ai turchi di consolidare il comando del girone. Situazione decisamente più complicata per la BC Roma, che incassa la quinta sconfitta europea della stagione, la seconda davanti al pubblico di casa.