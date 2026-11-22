Nessun timore reverenziale. La Bc Roma ci prova nel fortino della capolista Virtus Bologna che però nel finale mette in campo tutta la qualità e ribadisce la sua superiorità. L'ottava vittoria stagione su nove partite consegna alle V nere il primato assoluto in classifica complice la caduta di Napoli. La partita chiusa 117-110 racconta di una gara su ritmi di punteggio Nba. Settimo ko per la formazione romana nonostante un ottimo Nico Mannion: l'ex mette e referto ventidue punti. La Bc Roma è ora penultima in classifica insieme a Scafati.