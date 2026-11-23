Bc Roma, la storia del 18enne Giannis Odzebe. Prima portiere, poi pugile: "Ma il basket mi ha cambiato la vita"
Giannis Odzebe, classe 2008, compie oggi 18 anni dopo un percorso di riscatto partito a Talangaï, a Brazzaville (Congo), dove ha affrontato la perdita del padre a 4 anni e i sacrifici della madre con quattro figli. Ora è una giovane in forza della Bc Roma: nell'ultima partita è stato lanciato nel quintetto di partenza e ha segnato il primo punto al al PalaDozza, la casa Virtus Costa Bologna. Il ragazzo riavvolge il nastro: "Ero più alto dei miei coetanei e per questo giocavo in porta. Poi ho praticato la boxe e, nel frattempo, mi sono avvicinato alla pallacanestro. All'inizio, però, era soltanto un divertimento, non pensavo di poter diventare un professionista. Mia madre, invece, ha sempre creduto nel basket: aveva conosciuto un ragazzo che, grazie a questo sport, era riuscito a costruirsi un futuro in Europa. Era convinta che la pallacanestro potesse offrire anche a me la stessa opportunità". Un video inviato a un procuratore gli ha poi aperto le porte di un torneo a Tenerife e di quattro anni a Bassano del Grappa a partire dai 14 anni, fino al passaggio a BC Roma, vissuto con grande emozione: "Quando l’ho saputo non riuscivo a crederci. La notte faticavo a dormire per l'emozione. ‘Se prima non vedo il contratto, non ci credo’, mi ripetevo".
Giannis Odzebe, la stella della Bc Roma
Impegnato anche in Serie B con la Virtus Roma, Odzebe sente forte il sostegno dello spogliatoio: "Tutti i miei compagni mi stanno aiutando a inserirmi e a crescere. Watson mi dà una mano con l'inglese, mentre Olynyk cerca sempre di darmi consigli per migliorare il mio gioco. Ayayi è un punto di riferimento nel lavoro e Simonovic mi è sempre vicino. Tutti si preoccupano sempre di sapere come sto e se ho bisogno di qualcosa. Sento la vicinanza non soltanto in campo, ma anche fuori". Accanto allo sport porta avanti la scuola, dove le materie preferite sono "educazione motoria, storia e matematica”. Intanto, il futuro è dalla sua parte: "Voglio pensare step dopo step. Quando ero a Bassano l’obiettivo era farmi conoscere per le mie qualità. Ora voglio imparare l’inglese e apprendere il più possibile dai compagni che ho la fortuna di avere accanto".
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