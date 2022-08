Europei, Pozzecco chiama Tessitori al posto di Gallinari

Il ct azzurro Gianmarco Pozzecco ha convocato Amedeo Tessitori al posto dell'infortunato Danilo Gallinari, per completare il roster azzurro che parteciperà agli Europei. "Tex (il soprannome di Tessitori ndr.) si è guadagnato sul campo, come giocatore e come uomo, di essere il tredicesimo azzurro. Scherzando, si può dire che suo malgrado dovrà vivere con noi questa avventura", ha dichiarato Pozzecco.