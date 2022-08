Italbasket, Gallinari maledizione: “Fa male ma ora forza azzurri”

Danilo Gallinari non parteciperà ai prossimi Campionati Europei . La sfortuna in azzurro, a ridosso di manifestazioni ufficiali, ha bussato nuovamente alla sua porta. Nell’estate del 2007, a Cagliari, durante un amichevole scivolò sul parquet e fu costretto a dare forfait agli Europei in Spagna. Poi nel 2017, a Trento, durante affrontando l'Olanda fu coinvolto in una rissa. Colpendo l’avversario Jito Kok si fratturò il primo metacarpo della mano destra e anche in questa caso disse addio all’Europeo. Ora un nuovo infortunio durante la sfida di venerdì contro la Georgia , meno grave di quanto si era immaginato sul momento, ma che comunque non consentirà al giocatore dei Boston Celtics di indossare la canottiera azzurra nella manifestazione continentale.

La nota della Fip

«Danilo Gallinari - ha comunicato la Fip - è stato sottoposto, presso il Columbus Clinic Center di Milano ad accertamenti clinici che hanno evidenziato una lesione meniscale senza interessamento legamentoso. Il quadro clinico non permetterà all’atleta di essere a disposizione del CT Gianmarco Pozzecco per l’imminente EuroBasket 2022».

Una bella botta per l'intero gruppo azzurro che perde un leader di una squadra che avrà una freccia in meno al proprio arco. Per ora Pozzecco non ha comunicato il nome del sostituito che prenderà il posto del Gallo. La logica porta a pensare che verrà richiamato Amedeo Tessitori, centro di ruolo e con caratteristiche tecniche ben diverse dall'illustre infortunato. Gallinari sarebbe stato utilizzato comunque da lungo, ma con la possibilità di fare male nell'uno contro uno fronte a canestro e con il suo tiro da fuori. Tessitori invece è uomo d’area ed andrebbe a dividere eventuali minuti con Biligha. Altra opzione potrebbe essere quella di richiamare Gabriele Procida, che però ricopre un ruolo già occupato da Fontecchio, Tonut e all'occorrenza Datome. Alla stellina Paolo Banchero, nuovo giocatore della Duke University, si comincerà a pensare più avanti.

Il messaggio sui social

Intanto in rete si sono moltiplicati i messaggi di auguri per Gallinari. E lui ha voluto affidare proprio ai suoi profili social le impressioni del momento. «Fa tremendamente male. Non tanto il ginocchio che ieri ha ceduto in una gara vinta ancora di carattere. Per quello ci vorrà del tempo, fortunatamente meno del previsto, per tornare come prima. Fa maledettamente male rinunciare a questo sogno azzurro. Volevamo regalarci delle notti magiche. In casa mia. In casa nostra. Oggi purtroppo è stato un brutto risveglio. Alla clinica di Milano in cui sono stato accompagnato dal professor Cortina e da tutto lo staff medico azzurro sono arrivati gli esiti degli accertamenti clinici: lesione al menisco. Devo rinunciare ad #EuroBasket. Proprio in un’estate che sembrava perfetta. Bisogna accettare il destino e guardare avanti. Sarò affianco a questo gruppo in ogni gara, per regalare anche quest'estate una gioia a migliaia di italiani. Il nostro percorso continua, indipendentemente da tutto. Forza azzurri».