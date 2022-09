Euro 2022, delusione Italbasket: l'Ucraina vince 84-73 e vola agli ottavi

MILANO - Pesante sconfitta per l'Italbasket di Gianmarco Pozzecco. Gli azzurri vengono sconfitti 84-73 dall'Ucraina che, dopo i successi con Inghilterra ed Estonia, vince la terza partita su tre dell'Europeo grazie a una super prova di Mykhailiuk, autore di 25 punti, aggancia la Grecia in vetta al gruppo C e stacca il pass per gli ottavi di finale. L'Italia, alla seconda sconfitta del torneo, non bastano le buone prove in doppia cifra di Polonara (15 punti), Fontecchio (14) e Spissu (11): gli Azzurri pagano infatti un quarto periodo da incubo con un parziale da 27-16 che fa rima con sconfitta. Pozzecco deve ora ricompattare il gruppo e preparare al meglio la sfida con la Croazia in programma domani (palla a due alle 21) che varrà terzo o quarto posto nel girone: sarà vietato sbagliare.