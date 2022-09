BERLINO (Germania) - La Polonia stacca il pass per i quarti di finale degli Europei di basket. Trascinata dai 24 punti di Slaughter e dai 22 di Ponitka, a Berlino la nazionale di Igor Milicic ha superato l'Ucraina con il punteggio di 94-86 e già mercoledì prossimo tornerà in campo per affrontare i campioni in carica della Slovenia.