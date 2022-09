Italbasket, euforia Pozzecco: "Una delle partite più belle nella storia della Nazionale"

BERLINO (GERMANIA) - "A mio giudizio una delle partite più belle della storia della Nazionale". Così il ct azzurro Gianmarco Pozzecco dopo la vittoria per 96 a 84 sulla Serbia valsa all'Italbasket la qualificazione ai quarti di finale dell'EuroBasket 2022. "Partita giocata con grande cuore da tutti i ragazzi. Abbiamo stupito tutti con una prestazione di assoluto livello contro una squadra fortissima, la Serbia, che le ha provate tutte per vincere", puntualizza il coach dell'Italia che esalta la prestazione del collettivo: "Facile citare la partita incredibile di Marco Spissu, ma vanno menzionati tutti i ragazzi, nessuno escluso", afferma Pozzecco. "Abbiamo un cuore grande, un pizzico di follia e tanta compattezza. Forse siamo una squadra che nessuno vuole affrontare. Una serata che ricorderemo a lungo". Pozzecco, espulso al 25esimo minuto, è stato poi sostituito dal suo storico vice Edoardo Casalone: "Dobbiamo ringraziare tutti i giocatori per la gara che hanno offerto" sottolinea coach Casalone. "Tutti noi, in primis i ragazzi hanno messo in campo la voglia di dimostrare di poter giocare partite di questo livello. Penso che tutta Italia possa essere orgogliosa per questa vittoria. E' un onore indossare questa maglia".