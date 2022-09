Eurobasket, Spagna prima semifinalista: battuta la Finlandia 100-90

BERLINO (Germania) - Una vittoria più sofferta di quanto dica il risultato finale, quella della Spagna contro la Finlandia nel primo quarto di finale di Eurobasket 2022: la nazionale di Scariolo doma quella di Tuovi 100-90, ma mette le mani sulla partita solo al termine del terzo quarto, dopo che i finlandesi erano stati in vantaggio anche di 15 nel corso del primo tempo. Un successo firmato dai due Hernangomez in campo, Willy con 27 punti e Juan con 15: decisivo anche l'ingresso in campo di Rudy Fernandez che con la sua esperienza guida gli spagnoli all'allungo decisivo con 11 punti. Non basta alla Finlandia il solito, immarcabile, Lauri Markkanen che chiude con 28 punti e 11 rimbalzi: la Spagna è la prima semifinalista dell'Europeo.