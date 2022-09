Eurobasket, la Francia e la Spagna volano in finale: battute Polonia e Germania

BERLINO (Germania) - La Francia è la prima finalista di Eurobasket 2022: Gobert e compagni, dopo aver eliminato l'Italia di Pozzecco ai quarti di finale, battono con un sonoro 95-54 la finora sorprendente Polonia, che però nulla può contro lo strapotere fisico della nazionale di Collet e contro uno Yabusele in stato di grazia (22 punti per lui). Nessuno in doppia cifra per i polacchi, che pagano la non perfetta serata di Slaughter (9 punti) e dell''eroe' dei quarti Ponitka (solo 7 punti per il giocatore di Reggio Emilia). Sugli scudi per i transalpini anche Fournier e Okubo (10 punti ciascuno per i due). Solo sette punti per la stella Gobert, tenuto però a riposo per ben 12 minuti dal coach visto il risultato già abbondantemente acquisito dopo due quarti e mezzo. A contendere ai francesi lo scettro d'Europa saranno i campioni del Mondo in carica della Spagna, allenati da Sergio Scariolo: i già tre volte vincitori dell'Europeo hanno la meglio sui padroni di casa della Germania 96-91: un match combattuto, risolto solo grazie al parziale iberico di 31-20 nell'ultimo quarto e grazie alle grandi giocate di Brown e Willy Hernangomez (autori di 29 e 14 punti). Non bastano ai tedeschi i 30 punti di Schroder e i 15 punti di Obst. Appuntamento domenica per gli ultimi 40' di questo Europeo.