Finale Europei basket: Spagna-Francia, in gioco c’è la gloria

BERLINO - Anche se non hanno dominato tutte le partite disputate, anche se il loro gioco ha mostrato qualche crepa di troppo, Spagna e Francia sono di nuovo in finale, in programma questa sera a Berlino. Per gli spagnoli il poter competere per l’oro rappresenta la degna conclusione di un’estate pazzesca a tutti i livelli: è infatti la nona finale a cui prenderanno parte, visto che già otto sono state giocate della rappresentative giovanili maschili e femminili agli Europei di categoria. Certo, ha aiutato e non poco il fatto di aver potuto schierare il fenomenale play americano Lorenzo Brown. Come? Il consiglio dei ministri spagnolo ha approvato a luglio la sua nazionalizzazione in base ad una legge che permette di dare il passaporto iberico a qualsiasi persona non nata nel Paese ma utile per gli interessi nazionali. Visto che Sergio Rodriguez aveva detto basta e che Ricky Rubio era infortunato... Detto e fatto, con enormi polemiche da parte dell’associazione degli atleti spagnoli.