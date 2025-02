Petrucci gongola: "Contro la Turchia, vittoria straordinaria"

Con la vittoria, netta, sul campo della Turchia, l' Italbasket di Pozzecco si è assicurata il primo posto nel Girone B e una festa di popolo in vista del match di Reggio Calabria contro l'Ungheria. Un risultato atteso, ma andato anche oltre le aspettative, anche in considerazione degli esperimenti messi i campo dal CT, in cerca di un ricambio generazionale nel roster azzurro. È comunque arrivata la reazione del presidente federale, Gianni Petrucci , che è a dir poco soddisfatto.

Turchia-Italia 67-80: Azzurri primi nel girone

"Grandi ambizioni, ma non dico nulla..."

Proprio il numero uno della palla a canestro italiana ci ha tenuto a complimentarsi con gli Azzurri per il risultato raggiunto: "Sono stati bravissimi Pozzecco, Datome e tutti i tecnici. Abbiamo visto una partita straordinaria contro la Nazionale turca, che ha messo in campo la squadra migliore possibile. Abbiamo vinto e abbiamo vinto bene. Era importante vincere per il primo posto nel girone e per il ranking. Contro l'Ungheria ora non sarà una partita facile. A Reggio Calabria ci sarà il tutto esaurito e i giocatori ce la metteranno tutta per fare un'altra grande partita. Per l'Europeo partiamo con grandi ambizioni ma non dico nulla".