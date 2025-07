Europei Under 20, l'Italia è in finale dopo dodici anni!

Storico successo per l'Italia Under 20 di Basket, guidata da Alessandro Rossi, che ottiene il pass per la finale degli Europei, superando nettamente la Serbia. Ora per gli azzurri sarà sfida per l'oro con la vincente di Francia-Lituania.

Italia in finale 12 anni dopo

Sono passati lunghi 12 anni da quel 2013 in cui ci giocammo una medaglia, oggi però è tempo di riscatto per quella ancora immatura Under 20, che avrà la possibilità di affrontare una tra Francia e Lituania per fregiarsi, più che meritatamente, del titolo di vicecampione del Mondo dopo il successo di Heraklion sulla Serbia per 85-78. Un punteggio che non rende giustizia all'Italia, sempre saldamente in vantaggio, già dall'inizio del match, ma che vale la finale continentale dopo oltre due lustri.

Petrucci sogna: "Sperare non costa nulla"

Raggiante, dopo il successo dell'Italia Under 20, il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, che esulta: "Giocheremo per la medaglia più preziosa e non accadeva dal 2013. Sperare non costa nulla e questa squadra ha già dimostrato di saper sorprendere, andando oltre ogni ostacolo". Un concetto condiviso dal ct Rossi: "Gara eccezionale e successo ottenuto contro una grande squadra. Vogliamo vincere a questo punto, sperare non costa nulla".