Italia-Georgia, Europei di basket: formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Dopo il ko all'esordio contro la Grecia, gli azzurri di Pozzecco tornano in campo a caccia di riscatto: tutte le informazioni sulla sfida
Italia-Georgia, Europei di basket: formazioni, dove vederla in tv e in streaming© CIAMILLO
1 min

Dopo la sconfitta all'esordio contro la Grecia di Antetokounmpo, l'Italia di Pozzecco torna in campo nella seconda giornata del Gruppo C degli Europei di Basket 2025. Stavolta gli azzurri sfideranno la Georgia, che al debutto ha battuto la Spagna. Un match favorevole per la Nazionale, che nei 13 precedenti non ha mai perso contro la Georgia. Partita forse già fondamentale per capitan Nicolò Melli e compagni. che non possono sbagliare.

Italia-Georgia, orario e come vederla

La sfida tra Italia e Georgia, valida per la seconda giornata del Gruppo C degli Europei, inizierà alle ore 14 italiane dalla Spyros Kyprianou Arena di Limassol, in Cipro. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Basket. Sarà possibile vedere l'incontro anche in streaming su RaiPlay, Dazn, Now e sulla piattaforma Courtside 1891 FIBA.

Italia, il roster

Questi i giocatori convocati dall'Italia di coach Gianmarco Pozzecco: Nicola Akele, Momo Diouf, Simone Fontecchio, Danilo Gallinari, Nicolò Melli, Saliou Niang, Alessandro Pajola, Gabriele Procida, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Marco Spissu, Darius Thompson.

 

