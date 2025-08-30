Italia-Georgia diretta: segui il match degli Europei di basket LIVE

LIMASSOL - L’Italbasket a caccia di un pronto riscatto. Dopo la sconfitta subita all’esordio contro la Grecia, la Nazionale allenata da Gianmarco Pozzecco affronta la Georgia. La sfida potrebbe già essere decisiva per l’esito della qualificazione alla fase a eliminazione diretta, con i georgiani che nella loro prima partita hanno avuto il merito di battere i campioni in carica della Spagna. Segui tutti gli aggiornamenti

15:26

Europei, Italia-Georgia 48-43

Due tiri iberi per la Georgia, entrambi a segno

15:25

Europei, Italia-Georgia 48-41

Thompson sfrutta un errore della difesa georgiana, l'Italia allunga il margine

15:23

Europei, Italia-Georgia 46-41

Ottima iniziativa di Thompson, il tiro è corretto a canestro da Diouf. Poi Fontecchio entra e va a segno! Grande reazione dell'Italia dopo una partenza incerta nel terzo quarto di gioco.

15:21

Europei, Italia-Georgia 42-41

Ancora una tripla di Melli che riporta l'Italia a una sola lunghezza dalla Georgia. Poi Fontecchio va a segno piazzando il sorpasso

15:17

Europei, Italia-Georgia 37-41

Melli da tre! L'Italia torna avanti, la Georgia accorcia con Mamukelashvili, poi piazza il controsorpasso con Bitadze. Poi Bitadze va ancora a segno. Partenza lanciata della Georgia nel terzo quarto

15:12

Europei, Italia-Georgia 34-34

Mamukelashvili va subito a segno portando avanti la Georgia, l'Italia replica con due tiri liberi di Spagnolo

15:10

Europei, Italia-Georgia, si riparte

Dopo l'intervallo riparte la sfida degli Azzurri contro la Georgia: partita in perfetto equilibrio

14:57

Europei, all'intervallo Italia-Georgia 32-32

All'intervallo Italia e Georgia tornano negli spogliatoi con il risultato di 32-32. Dopo un buon avvio, gli Azzurri dilapidano il vantaggio di otto punti conquistato nel primo quarto di gioco. Troppe palle perse da parte dei ragazzi di Pozzecco che dovranno rialzare la testa nella seconda parte di partita.

14:54

Europei, Italia-Georgia 32-32

Niang trova un fallo in attacco: uno su due per l'azzurro

14:50

Europei, Italia-Georgia 31-32

Baldwin va ancora a segno, Fontecchio va a schiacciare: partita equilibratissima. Mamukelashvili ancora a canestro.

14:46

Europei, Italia-Georgia 29-28

Fontecchio si inventa un canestro dal nulla riportando avanti gli Azzurri

14:43

Europei, Italia-Georgia 27-28

Baldwin va a segno portando la Georgia a meno uno dall'Italia. Baldwin ancora a segno, sorpasso Georgia

14:41

Europei, Italia-Georgia 27-24

Bitadze realizza uno dei due tiri liberi, la Georgia accorcia il margine

14:40

Europei, Italia-Georgia 27-23

Melli va a segno riprendendo il rimbalzo dopo il tiro di Ricci

14:38

Europei, Italia-Georgia 25-23

Pajola piazza il tiro da tre che fa respirare l'Italia, ma dall'altra parte Balwin lo imita

14:37

Europei, Italia-Georgia 22-20

L'Italia sbanda, sbaglia la rimessa subendo il canestro dei georgiani che non realizzano il tiro libero supplementare

14:35

Europei, Italia-Georgia 22-18

Fontecchio perde palla ingenuamente, Mamukelashvili va a segno realizzando un tiro libero supplementare.

14:32

Europei, Italia-Georgia 22-15

Mamukelashvili realizza un tiro libero su due

14:30

Europei, Italia-Georgia 22-14

Diouf realizza due tiri liberi, l'Italia allunga il margine ma la Georgia prova a restare aggrappata alla partita

14:28

Europei, Italia-Georgia 20-12

Diouf segna con un tiro da due, dall'altra parte va a segno Bitadze

14:25

Italia avanti alla fine del primo quarto: 18-10

Dopo i primi dieci minuti, l'Italia è avanti sulla Georgia per 18-10: ottimo avvio di partita della formazione di Pozzecco

14:23

Europei, Italia-Georgia 18-10

Niang infla una tripla dall'angolo, i georgiani vanno a segno nell'azione successiva

14:23

Europei, Italia-Georgia 15-8

Fallo di Spissu: la Georgia riduce il margine

14:21

Europei, Italia-Georgia 15-7

Niang conquista il fallo realizzando un solo tiro libero

14:18

Europei, Italia-Georgia 14-7

Fontecchio guadagna due tiri liberi: entrambi a segno.

14:15

Europei, Italia-Georgia 12-7

Fallo tecnico di Ricci: Sanadze sbaglia i due tiri liberi

14:13

Europei, Italia-Georgia 12-7

Ottima partenza dell'Italia che va ancora a segno con Ricci

14:12

Europei, Italia-Georgia 10-7

L'Italia allunga il margine con due tiri liberi di Pajola

14:09

Europei, Italia-Georgia 8-7

Sanadze va a segno in contropiede dopo aver rubato palla agli Azzurri

14:08

Europei, Italia-Georgia 8-5

Diouf entra e va a segno realizzando anche il tiro libero supplementare. Melli prova il tiro da tre senza successo

14:07

Europei, Italia-Georgia 5-5

La Georgia pareggia il conto, la tripla di Fontecchio si ferma sull'anello.

14:04

Europei, Italia-Georgia 5-3

Spagnolo va a segno con un tiro dall'arco, Fontecchio realizza due tiri liberi

14:02

Europei, Italia-Georgia 0-3

Sanadze segna i primi due punti e guadagna un tiro libero supplementare che va a segno

14:01

Europei Italia-Georgia, palla a due: si comincia!

Palla a due alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol, inizia la seconda sfida degli Europei di Basket per l’Italia di Gianmarco Pozzecco. Si comincia! Il quintetto azzurro dell'Italia è formato da Melli, Fontecchio, Spagnolo, Diouf e Pajola, la Georgia si schiera con Mamukelashvili, Sanadze, Shengelia, Bitadze e Baldwin.

13:50

Europei, il calendario dell'Italia

Il calendario dell’Italia prevede oltre alla sfida odierna contro la Georgia, altre tre partite: domenica 31 agosto contro la Bosnia-Erzegovina, martedì settembre il confronto con la Spagna e giovedì 4 settembre l’ultimo appuntamento del girone contro Cipro.

13:35

Europei, il girone dell'Italia

Gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco sono stati sorteggiati nel Girone C con Spagna, Georgia, Grecia, Bosnia-Erzegovina e Cipro

13:20

Italia-Georgia, dove vederla in tv e streaming

La seconda sfida degli Europei che vedrà opposte Italia-Georgia verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Basket (canale 205) a partire dalle ore 14.00 e in streaming su Sky Go e NOW.

Limassol