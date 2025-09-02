Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Niang si confessa: "Prima l'Italia e poi l'Nba"

Agli Europei l'Italbasket di Pozzecco affronta la Spagna, il giovane talento azzurro nel mirino dei Cleveland Cavs
Niang si confessa: "Prima l'Italia e poi l'Nba"© CIAMILLO
Fabrizio Fabbri
1 min

Ogni giorno che passa Saliou Niang sale un gradino della sua storia da giocatore di basket. Dopo la splendida annata con Trento il passaggio alla Virtus Bologna. E ora un Europeo da protagonista con la Nazionale preceduto anche dall’intermezzo della chiamata con il numero 58 all’ultimo draft della Nba da parte dei Cleveland Cavs.

Niang serve un pizziccotto per risvegliarsi da questa specie di splendido sogno? 

«Ma no, ho vissuto tutt

