Italia-Spagna Europei di basket: dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Dopo il ko d’esordio con la Grecia, l’Italia ha reagito alla grande superando senza problemi Georgia e Bosnia, e ora nella quarta giornata del girone C affronta la Spagna per mettere in cassaforte la qualificazione agli ottavi di EuroBasket 2025. Anche le Furie Rosse di Sergio Scariolo hanno cominciato con una sconfitta contro la Georgia, ma si sono poi imposte agevolmente su Bosnia e Cipro: si prospetta dunque un match equilibrato tra due squadre pronte a giocarsi il ruolo di outsider nella corsa alle medaglie, con l’opportunità di trovare conferme e nuova fiducia.
Italia-Spagna, dove vederla in tv e in streaming
La sfida sarà in programma oggi, martedì 2 settembre, alle ore 20:30 alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol. Il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2, sul satellite su Sky Sport (canale Sky Sport Basket) e in streaming live su DAZN, RaiPlay, SkyGo e NOW Tv.
Italia, il roster scelto da Pozzecco
Questi i giocatori convocati dal coach azzurro Gianmarco Pozzecco: Nicola Akele, Momo Diouf, Simone Fontecchio, Danilo Gallinari, Nicolò Melli, Saliou Niang, Alessandro Pajola, Gabriele Procida, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Marco Spissu, Darius Thompson.