Italia-Spagna Europei di basket: dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Dopo il ko d’esordio con la Grecia, l’Italia ha reagito alla grande superando senza problemi Georgia e Bosnia, e ora nella quarta giornata del girone C affronta la Spagna per mettere in cassaforte la qualificazione agli ottavi di EuroBasket 2025. Anche le Furie Rosse di Sergio Scariolo hanno cominciato con una sconfitta contro la Georgia, ma si sono poi imposte agevolmente su Bosnia e Cipro: si prospetta dunque un match equilibrato tra due squadre pronte a giocarsi il ruolo di outsider nella corsa alle medaglie, con l’opportunità di trovare conferme e nuova fiducia.