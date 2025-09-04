Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
L'Italia pesca la Slovenia di Doncic agli Europei di basket: dove vedere in tv e streaming gli ottavi

Gli Azzurri di Pozzecco approdano agli ottavi di finale: domenica sulla loro strada troveranno la squadra di Luka Doncic
L'Italia pesca la Slovenia di Doncic agli Europei di basket: dove vedere in tv e streaming gli ottavi© CIAMILLO
1 min

RIGA (Lettonia) - L’Italbasket ha chiuso il proprio raggruppamento con quattro vittorie e una sconfitta all’esordio contro la Grecia. La formazione ellenica ha vinto il girone e affronterà negli ottavi Israele, mentre gli Azzurri nella fase a eliminazione diretta in programma a Riga - in Lettonia - sfideranno la Slovenia. Quindi, ricapitolando: la Grecia ha battuto la Spagna, eliminandola. L'Italia, da seconda, pesca negli ottavi la terza del girone D: la Slovenia. Di Luka Doncic, che oggi ha segnato 37 punti con 11 rimbalzi e 9 assist, e sta viaggiando a 32.4 + 8 + 8.4 di media in questi Europei. Una leggenda, il campione dei Lakers: per l'Italia si annuncia una sfida durissima.

Italia-Slovenia, l'orario della partita

La sfida Italia-Slovenia, valevole per gli ottavi di finale degli Europei di basket si disputerà domenica 7 settembre 2025 all’Arena Riga. L'orario della partita è ancora da definire. 

Italia-Slovenia, dove vederla in tv

La sfida Italia-Slovenia, valevole per gli ottavi di finale degli Europei di basket verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Basket (ch 205) e in streaming sulle piattaforme DAZN, SkyGo e NOW Tv

