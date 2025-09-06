Righetti punta sull'Italia del suo amico Pozzecco: "Il futuro è azzurro"

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Alex Righetti è uno degli Azzurri che fecero l’impresa conquistando nel 2004 l’Argento alle Olimpiadi di Atene dopo aver messo in bacheca, l'anno precedente in Svezia, un bronzo agli Europei. Ed ora, dopo una gloriosa carriera da giocatore, si appresta a guidare la LUISS in serie B Nazionale.
Righetti, è finita la prima fase di Euro2025. Che giudizio complessivo può da
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte