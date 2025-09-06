Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Righetti punta sull'Italia del suo amico Pozzecco: "Il futuro è azzurro"

Intervista al coach della Luiss che nel 2004 ha vinto l'argento olimpico ad Atene insieme all'attuale ct, atteso dalla Slovenia di Doncic negli ottavi degli Europei
Righetti punta sull'Italia del suo amico Pozzecco: "Il futuro è azzurro"
Fabrizio Fabbri
1 min

Alex Righetti è uno degli Azzurri che fecero l’impresa conquistando nel 2004 l’Argento alle Olimpiadi di Atene dopo aver messo in bacheca, l'anno precedente in Svezia, un bronzo agli Europei. Ed ora, dopo una gloriosa carriera da giocatore, si appresta a guidare la LUISS in serie B Nazionale.

Righetti, è finita la prima fase di Euro2025. Che giudizio complessivo può da

