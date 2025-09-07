Pozzecco, addio alla Nazionale: "La mia ultima partita da ct dell'Italia". Poi lo sfogo in conferenza stampa

Pozzecco dice addio all'Italia

“Questa è la mia ultima gara con la Nazionale. Voglio ringraziare Petrucci che mi ha dato questo onore di diventare allenatore della Nazionale. Dal profondo del mio cuore, è stato il miglior momento della mia vita. Un onore avere questo ruolo nel basket italiano. Ringrazio Salvatore Trainotti, il nostro GM che ha deciso con il presidente di credere in me, ogni giorni. E al mio staff. Sono più che fratelli. E ai miei giocatori, li amo. Tutti loro. Non me ne frega un ca**o del tipo di coach sono, non sono concentrato su questo, sulla mia carriera. Non mi frega un ca**o di quello che pensate di me. Nella mia vita sono concentrato solo sui miei giocatori. Oggi sono triste non perché abbiamo perso, ma li ho visti sofferenti. Posso essere il coach peggiore del mondo, non mi interessa. Ma come ho detto negli spogliatoi, nessuno ha il rispetto che ho dai giocatori italiani. E gli ho detto che nessuno li amerà più di me. Nessuno. Forse troverà un coach che avrà lo stesso livello di amore per loro, ma non più di me”, ha detto Pozzeco ufficilizzando il suo addio.