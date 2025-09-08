Doncic e il clamoroso sfogo con i compagni prima di battere l'Italia: le immagini fanno il giro del mondo

RIGA - E’ stato il protagonista assoluto della sfida tra Italia e Slovenia , ha messo al servizio della propria squadra tutto il proprio talento e l’esperienza maturata nell’Nba americana. Luka Doncic si prende le prime pagine dei quotidiani sportivi dopo aver trascinato la propria formazione ai quarti di finale degli Europei di basket . Il ruolino del campione sloveno a fine partita è impressionante, 42 punti e 10 rimbalzi in 33 minuti , una prova che ha spostato gli equilibri di una partita che - nonostante tutto - ha visto l’Italia protagonista fino alla fine.

Doncic, la reazione in panchina contro i compagni

Luka Doncic ha chiuso il primo quarto con 22 punti e ha raggiunto quota 30 all'intervallo. L'Italia, tuttavia, è riuscita a rendere le cose difficili alla squadra balcanica, chiudendo le loro aperture e ricorrendo a continui raddoppi. Un parziale di 21-12 nel quarto quarto ha pareggiato il punteggio e ha portato a un finale serrato. Ben prima del pareggio italiano, Doncic aveva fiutato il pericolo percependo il nervosismo dei propri compagni. "Calmatevi tutti, accidenti! Siete tutti nervosi e siamo avanti di sette punti. Concentratevi, non dobbiamo arrabbiarci a vicenda. Stiamo giocando contro di loro, non contro di noi. Forza!”. Alla fine, la Slovenia ha avuto ragione dell’Italia vincendo per 84-77 grazie ai tiri liberi realizzati da Luka Doncic realizzati nel concitato finale di partita.