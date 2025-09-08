Doncic e il clamoroso sfogo con i compagni prima di battere l'Italia: le immagini fanno il giro del mondo

RIGA - E’ stato il protagonista assoluto della sfida tra Italia e Slovenia, ha messo al servizio della propria squadra tutto il proprio talento e l’esperienza maturata nell’Nba americana. Luka Doncic si prende le prime pagine dei quotidiani sportivi dopo aver trascinato la propria formazione ai quarti di finale degli Europei di basket. Il ruolino del campione sloveno a fine partita è impressionante, 42 punti e 10 rimbalzi in 33 minuti, una prova che ha spostato gli equilibri di una partita che - nonostante tutto - ha visto l’Italia protagonista fino alla fine.
Doncic, la reazione in panchina contro i compagni
Luka Doncic ha chiuso il primo quarto con 22 punti e ha raggiunto quota 30 all'intervallo. L'Italia, tuttavia, è riuscita a rendere le cose difficili alla squadra balcanica, chiudendo le loro aperture e ricorrendo a continui raddoppi. Un parziale di 21-12 nel quarto quarto ha pareggiato il punteggio e ha portato a un finale serrato. Ben prima del pareggio italiano, Doncic aveva fiutato il pericolo percependo il nervosismo dei propri compagni. "Calmatevi tutti, accidenti! Siete tutti nervosi e siamo avanti di sette punti. Concentratevi, non dobbiamo arrabbiarci a vicenda. Stiamo giocando contro di loro, non contro di noi. Forza!”. Alla fine, la Slovenia ha avuto ragione dell’Italia vincendo per 84-77 grazie ai tiri liberi realizzati da Luka Doncic realizzati nel concitato finale di partita.