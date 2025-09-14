La Germania vince l'Europeo di basket: Turchia superata 88-83 in finale

Germania in festa. I campioni del mondo in carica della vincono anche gli Europei di basket, superando la Turchia 88-83 dopo una finale bellissima e intensissima. La partita si è giocata punto a punto fino all'ultima sirena. In vertina quel cecchinodi Dennis Schröder, che nel quarto periodo realizza una doppia doppia da 16 punti e 12 assist. Dall'altra parte non bastano i 28 punti di Alperen Sengun. I tedeschi, tra l'altro, volano grazie ai 20 punti di Bonga e i 18 messi a segno da Wagner.