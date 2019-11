Sassari vince a Holon: quarto successo di fila in Champions League

HOLON (ISRAELE) - Vittoria in Israele per la Dinamo Sassari nella 6a giornata del gruppo A della Champions League di basket. La squadra di Pozzecco si è infatti imposta 94-92 alla Holon Toto Arena: una vittoria che permette ai sardi di firmare il quarto successo di fila nella competizione europea. Questi i parziali: 26-25, 50-41, 68-62. Il Banco di Sardegna è riuscito a passare sul campo dell’Hapoel Holon con un grande finale di partita e dopo aver recuperato la doppia cifra di svantaggio. Decisive le giocate di Curtis Jerrells, capace di regalare il successo al Sassari nel finale segnando cinque punti in fila con gli israeliani avanti 86-84. Per Sassari: 15 di Evans, 15 di Jerrells, 10 di McLean, 23 di Pierre, 15 di Spissu, 10 di Bilan.