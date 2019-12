Champions League, Brindisi supera Neptunas 96-82

BRINDISI - Vittoria casalinga senza problemi per Brindisi in Champions League. La squadra pugliese ha battuto il Neptunas per 96-82 e ha raggiunto la squadra lituana al terzo posto in classifica nel girone D. Partita che si complica, inizialmente, per la squadra di Vitucci che gioca un ottimo primo quarto chiuso, però, solo sul 26-26 con i lituani che restano incollati e riescono a sopravanzare i pugliesi nel secondo periodo andando all'intervallo con un vantaggio di 5 punti. Brindisi non ci sta e, spinto dal PalaPentassuglia, mette le cose in chiaro nel terzo quarto infilando un parziale di 27-10 e portandosi sopra i 12 punti a 10' dal termine del match. Ci prova nell'ultimo periodo la squadra lituana, ma Brindisi si dimostra superiore tenendo il vantaggio e riuscendo anche ad aumentarlo per il 96-82 finale. Brindisi che reagisce e torna alla vittoria dopo tre sconfitte di fila: due in campionato contro Trento e Sassari e una in Champions contro Zaragoza all'overtime nel turno precedente.