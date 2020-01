Stone non basta: Brindisi fuori dalla Champions. Bene Sassari

Szombathely (UNGHERIA) - Brindisi cade 93-83 sul parquet di Szombathely e la saluta la Champions League con un turno d'anticipo. Fatale la settima sconfitta in altrettante trasferte nella competizione per la Happy Casa, cui non basta Tyler Stone, migliore dei suoi con 19 punti e 9 rimbalzi. L'inizio è tutto dedicato a Kobe Bryant, con gli ospiti che lasciano trascorrere i 24 secondi a disposizione e gli ungheresi che rinunciano a varcare la metà campo negli 8'' concessi da regolamento, scatenando il lungo applauso del pubblico presente sugli spalti. Il primo quarto è combattuto, chiuso sul 26-23 per i padroni di casa, ma la formazione italiana ha una reazione d'orgoglio nel secondo (30-18) che la porta all'intervallo avanti 53-44. Il +9, diventato +11 in apertura dal canestro di Banks, regge poco, coi pick&roll tra Ron Curry e Juvonte Reddic che trascinano il Falco in un parziale di 9-0, e poi da un ulteriore 5-0. La terza frazione vede ancora Brindisi in vantaggio, seppur eroso di 7 punti (70-68), ma è nell'ultima ripresa che va in scena il tracollo: una susseguirsi di errori banali, palle perse, cui si aggiunge l'espulsione di Sutton spianano la strada al dominio dello Szombathely: il 25-13 messo a referto negli ultimi 10' fissa il punteggio sul definitivo 93-83.

Evans e Bilan trascinano Sassari

Già certa di un posto agli ottavi, Sassari si regala un'altra vittoria nel gruppo A di Champions League. Al PalaSerradimigni, nella tredicesima e penultima giornata, la Dinamo di coach Pozzecco batte gli israeliani dell'Hapoel Holon per 83-73, centrando il terzo successo di fila, il decimo in questa fase. In evidenza Dwayne Evans (17 punti) e Miro Bilan (15 punti). Il Banco di Sardegna chiuderà il cammino nel girone mercoledì prossimo, in casa del Baxi Manresa.