Sassari contro San Pablo Burgos in Champions League

ROMA - Sarà il San Pablo Borgos l'avversario del Banco di Sardegna Sassari nel Round of 16 di Basketball Champions League: questo l'esito del sorteggio che ha definito gli accoppiamenti del primo turno dei playoff di coppa andato in scena questa mattina alla Patrick Baumann House of Basketball di Ginevra. Sfida apertissima per gli uomini guidati da Gianmarco Pozzecco contro la formazione spagnola che ha chiuso al terzo posto del gruppo B, con 8 vittorie e 6 sconfitte. Per la Dinamo, fattore campo a favore ed eventuale bella in casa. La vincente di questo match, troverà la vincente tra Hapoel Gerusalemme e Peristeri Winmasters.