La Dinamo Sassari saluta la Champions: ko a Burgos

La Dinamo Sassari perde 95-80 a Burgos contro il San Pablo nel ritorno degli ottavi di finale della Champions di basket ed è fuori dalla competizione. La formazione spagnola aveva vinto anche il match d'andata in Sardegna per 84-81. Non sono bastati al quintetto di Pozzecco i 24 punti di Spissu, con la squadra di casa che ha chiuso con cinque uomini in doppia cifra. La gara si è giocata a porte chiuse dopo la decisione del governo spagnolo che ha decretato in mattinata la misura restrittiva per fronteggiare il rapido contagio del Covid-19. Ieri la società sarda, attraverso le parole del presidente Stefano Sardara, aveva espresso tutto il proprio disappunto per la situazione, paventando anche la possibilità di fare rientro immediato in Italia in assenza di questa soluzione che poi stamattina è arrivata. I sassaresi hanno giocato la seconda sfida consecutiva senza pubblico, dopo l'anticipo di campionato contro la Virtus Roma di sabato scorso. (Italpress)