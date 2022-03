Treviso ancora ko in Champions League, Manresa vince 108-88

MANRESA (Spagna) - Seconda sconfitta in pochi giorni per la Nutribullet Treviso che cade contro il Baxi Manresa per 108-88. Dopo il ko di lunedì al PalaVerde, gli uomini di Menetti escono battuti dal Pavello' Nou Congost dicendo addio anche alle ultime residue speranze di qualificazione. Con quattro sconfitte nelle quattro uscite del gruppo J della seconda fase di Champions League, infatti, Treviso saluta virtualmente l'Europa anche se restano ancora due gare da giocare: il 16 marzo in casa dei turchi del Tofas Bursa e, sei giorni dopo, al PalaVerde contro il Darussafaka.