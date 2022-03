Treviso saluta la Champions League: con Darussafaka 6° ko in sei gare

TREVISO - Arriva la sesta sconfitta in sei partite per la Nutribullet Treviso nel secondo girone di Champions League: la squadra di Menetti, nell'ultimo impegno stagionale europeo, cede in casa 85-81 ai turchi del Darussafaka, che ringraziano i 18 punti di Berke e i 13 punti di Caupain e strappano il successo al PalaVerde, senza però trovare il pass per il playoff complice la contemporanea vittoria di Manresa contro Tofas. A Treviso non bastano un ultimo quarto arrembante e le buone prove di Bortolani e Dimsa, autori di 19 e 15 punti.