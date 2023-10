Champions, Dinamo Sassari annuncia il ricorso: "Partita falsata"

La Dinamo Sassari inizia la nuova stagione della Champions League con una sconfitta per 85-93 in Polonia sul campo del King Szczecin . La sconfitta, però, è stata macchiata da un clamoroso errore arbitrale , sul quale il club ha già annunciato che farà ricorso .

Ricorso Dinamo Sassari: partita falsata

Per un errore degli arbitri e degli ufficiali di campo, il secondo quarto di gara è durato un minuto in più, ovvero 11 anziché 10. Per rimediare, gli arbitri hanno fatto partire il cronometro da 9 minuti nel terzo quarto. "È successa una cosa incredibile, hanno fatto giocare 21 minuti ed è un tempo falsato, faremo ricorso contro questo fatto molto singolare con la squadra che ha fatto un grande sforzo per recuperare", ha detto coach Piero Bucchi a fine gara.