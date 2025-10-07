Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Trieste, amaro il ritorno in Europa: ko a Wurzburg all'esordio in Champions League

I biancorossi di coach Gonzalez battuti 78-63 in Germania e ora attesi dalla trasferta di campionato a Napoli prima di ospitare il Galatasaray: i dettagli
3 min

ROMA - Amaro il ritorno in Europa dopo oltre vent'anni per la Pallacanestro Trieste, battuta 78-63 in Germania all'esordio in Champions League sul parquet dei Wurzburg Baskets

Trieste ko alk ritorno in Europa, le parole di coach Gonzalez

"Prima di tutto voglio congratularmi Würzburg per la partita e anche per il lavoro svolto negli ultimi anni, perché stanno giocando una pallacanestro molto buona - ha detto il coach biancorosso Israel Gonzalez dopo la partita persa in Germania -. Merito a coach Filipovski, che sta facendo un lavoro straordinario. Oggi la gara è stata molto equilibrata quasi per tutta la durata. È stata una buona partita, con buona difesa e buona intensità. Ovviamente siamo all’inizio della stagione e dobbiamo ancora sistemare alcune cose. Sono un po' deluso per la sconfitta, soprattutto per il divario finale: credo che avremmo potuto fare qualcosa in più per non perdere negli ultimi minuti con un margine maggiore. Dobbiamo imparare da questa esperienza, perché è una competizione breve e ogni punto conta, ed è un insegnamento per il futuro”.

Il tabellino della partita persa contro Wurzburg

Wurzburg Baskets-Pallacanestro Trieste 78-63
PARZIALI: 21-12; 16-24; 20-15; 21-11.
Fitness First Wurzburg Baskets: Herzog 0, Scheffs n.e., Saffer n.e., Carr 14, Mintz 24, Ivey 5, Petric n.e., Sklandanowski 6, Stove 11, Edigin 7, Thompson 9, Muenkat 2. Allenatore: S. Filipovski. Assistenti: D. Mihevc, M. Wilt.
Pallacanestro Trieste: Toscano-Anderson 0, Ross 5, Deangeli n.e., Uthoff 6, Ruzzier 7, Sissoko 8, Candussi 6, Iannuzzi n.e., Brown 6, Brooks 2, Moretti 5, Ramsey 18. Allenatore: I. Gonzalez. Assistenti: F. Taccetti, F. Nanni, N. Schlitzer.
Arbitri: Chueca, Jacobs, Kounelles

Serie A e Champions League, i prossimi impegni dei biancorossi

Archiviata la trasferta in Germania, ora i biancorossi si preparano a tornare in campo in campionato: sabato (11 ottobre, ore 20:30) affronteranno in trasferta la squadra di coach Alessandro Magro al PalaBarbuto di Napoli. Il prossimo appuntamento europeo sarà invece mercoledì 15 ottobre (ore 20:30) al PalaTrieste, dove i biancorossi ospiteranno il Galatasaray MCT Technic nella seconda giornata di Champions League.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

