Dove vedere in tv e streaming Roma-Real Madrid e Napoli-Arsenal: è ufficiale

Le italiane a Monte-Carlo hanno saputo le avversarie europee. In Champions, la Roma se la vedrà con il Real Madrid dell'ex Mourinho - che sfiderà anche la "sua" Inter - e il Psg, mentre il Napoli con il Manchester City e l'Arsenal. Quando? Date e orari sono state resi noto dall'Uefa, ma l'ulteriore dettaglio adesso è la copertura televisiva delle partite.