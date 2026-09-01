Dove vedere in tv e streaming Roma-Real Madrid e Napoli-Arsenal: è ufficiale
Le italiane a Monte-Carlo hanno saputo le avversarie europee. In Champions, la Roma se la vedrà con il Real Madrid dell'ex Mourinho - che sfiderà anche la "sua" Inter - e il Psg, mentre il Napoli con il Manchester City e l'Arsenal. Quando? Date e orari sono state resi noto dall'Uefa, ma l'ulteriore dettaglio adesso è la copertura televisiva delle partite.
Dove vedere Roma, Napoli e Inter
Al via su Prime Video le sfide della League Phase di Champions League. Si parte mercoledì 9 settembre (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d'inizio alle 21:00) con il Napoli che ospiterà l'Arsenal, finalista dell'ultima edizione della competizione, dove i Gunners si sono arresi solo ai rigori contro il PSG nella finale di Budapest. Si prosegue poi mercoledì 14 ottobre con Roma-Real Madrid (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d'inizio alle 21:00). La terza giornata si giocherà mercoledì 21 ottobre (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d'inizio alle 21:00) e vedrà protagonista l'Inter, che a San Siro ospiterà lo Shakhtar Donetsk. Mercoledì 4 novembre, invece, sarà il Napoli a scendere in campo in trasferta contro il Porto (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d'inizio alle 21:00).
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