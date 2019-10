Eurocup, sconfitta per la Virtus Bologna a Patrasso

PATRASSO (GRECIA) - La Virtus Bologna non riesce nell'impresa di infilare la nona vittoria consecutiva tra Serie A ed Eurocup. Alla Dimitris Tofalos Arena, infatti, le V nere sono state sconfitte dai padroni di casa. Incontro cominciato male e concluso peggio per la Virtus che ha pagato un primo ed un ultimo quarto non disputati al meglio. I parziali di 24-14 e 25-15, infatti, hanno pesato tanto sull'economia del match. I greci hanno dimostrato di avere una delle difese più arcigne di tutto il girone e, il solo Teodosic, 17 punti per lui, non ha potuto fare nulla. Per Promitheas, invece, da segnalare l'ottima prestazione di Hall. In ogni caso i bolognesi continuano ad occupare la vetta del girone in compagnia degli avversari di giornata.

