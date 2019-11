Eurocup, la Reyer Venezia vince in Turchia e si qualifica alle Top 16

ROMA - Una Reyer Venezia corsara in Turchia si guadagna l'accesso alle Top 16 di Eurocup con due gare di anticipo sulla conclusione del girone B: i campioni d'Italia si impongono 80-73 nella tana dei turchi del Tofas Bursa nell'ottava giornata del torneo.

La Reyer vince a Bursa

Davanti a 4.156 spettatori, sin dall’inizio del match, la Reyer Venezia comanda il gioco trascinata da Bramos e Chappell, pur alle prese con un leggero acciacco: alla sirena del decimo minuto i veneti sono in vantaggio 22-19. Il gigante Yasar riporta avanti i turchi nella seconda frazione, ma De Raffaele chiama il time-out, riordina le idee dei suoi ragazzi e la Reyer riesce a mantenere il +3 fino all’intervallo lungo, che vede i lagunari avanti per 41-38. Al rientro sul parquet il vantaggio veneto sale fino a +10 per poi rientrare fino al 55-60 della penultima sirena. Nel momento clou dell’incontro il Tofas Bursa si scioglie lasciando campo libero agli ospiti: Filloy sale in cattedra con due assist preziosi e una bomba da tre, lanciando Venezia che chiude l’incontro sull’80-73. Tra i campioni d'Italia sono 28 i punti di capitan Bramos, 13 per Watt e Chappell. Nel Tofas Bursa 16 punti per Devin Williams e 14 per Yasar.