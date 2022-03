La Virtus Bologna torna al successo in Eurocup: Bursaspor ko

BOLOGNA - Nel recupero della decima giornata di Eurocup, la Virtus Bologna interrompe il trend negativo di tre sconfitte consecutive e ritrova il successo superando alla Segafredo Arena il Bursaspor. Ottima vittoria per i ragazzi di Scariolo, ora quinti, che portano a casa il risultato al termine di una gara combattuta contro la fomrazione di Alimpijevic, penultima nel gruppo B. Partono meglio i turchi che piazzano un parziale di 3-12 targato Andrews chiudendo il primo quarto sul 14-23. Le V Nere reagiscono immediatamente e trascinate da Belinelli ricuciono il distacco per poi trovare il sorpasso, prima dell'intervallo lungo, grazie a Cordinier e Jaiteh (17 e 23 punti): è +7 sul 51-44. Al ritorno sul parquet i padroni di casa sono decisi a mantenere il distacco, il duo francese funziona bene e la forbice si allarga anche sul massimo vantaggio del +18. Sembra messa in discesa la gara quando ancora Andrews (saranno 37 a fine gara) e Needham riescono a firmare un nuovo parziale di 1-14 che riapre nuovamente la disputa sul 78-73. Negli ultimi dieci è Bitim a suonare la carica per i biancoverdi che vale l'86-86 a 4'47" dalla fine. L'equilibrio regna, ma sono gli 8 punti consecutivi di Weems (18 punti) nell'ultimo minuto e mezzo, spesso servito da Teodosic (13 assist a referto), a direzionare la partita verso la Virtus Bologna che vince 98-94.