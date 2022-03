Eurocup, la Virtus vince a Venezia: Hackett incide, Belinelli ko

VENEZIA - La Virtus Segafredo Bologna si impone 83-72 al PalaTaliercio di Venezia contro la Reyer nel derby italiano della 14ª giornata della stagione regolare del gruppo B di Eurocup. Nei lagunari c'è Echodas, mentre mancano Tonut e Vitali. Le Vu Nere invece salutano l'esordio di Daniel Hackett (8 punti, 2 rimbalzi e 2 assist per lui a fine gara), ma scontano l’assenza di Pajola. Il match inizia sotto una cattiva stella per la Virtus che perde Belinelli, uscito dal campo dopo un paio di minuti per un problema alla coscia sinistra. Gli emiliani allungano comunque nella prima metà di gara, andando al riposo lungo in vantaggio 37-29. Nel terzo quarto la formazione di De Raffaele si avvicina agli emiliani, chiudendo in svantaggio di soli 3 punti (56-59). Negli ultimi dieci minuti la Virtus di Scariolo ristabilisce le distanze, imponendosi di 11 lunghezze alla sirena finale. Tra gli emiliani 24 punti e 12 rimbalzi per Jaiteh, 11 punti e 13 assist per Teodosic e 10 per Cordinier. Nella Reyer Venezia 18 punti di Theodore, 14 di Tonut e 11 per Stone.