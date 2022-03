Virtus Bologna e Reyer Venezia, serata nera in Eurocup

Quindicesima giornata di Eurocup negativa per le squadre italiane: la Virtus Segafredo Bologna perde 86-74 nel match casalingo contro il Cedevita Olimpija Lubiana : non bastano a Scariolo le buone prestazioni di Shengelia e Weems , con le V nere che vengono superati in classifica proprio dagli sloveni, che ringraziano i 20 punti di Pullen. Ko anche la Reyer Venezia , che in un match combattuto fino alla fine cede 86-80 fuori casa contro Valencia : non bastano a De Raffaele i 25 punti di Theodore e i 14 di Bramos .

Virtus Bologna ko con Lubiana: non basta Shengelia

Senza Marco Belinelli, out per l'infortunio patito nel match contro la Reyer, la Virtus Bologna va ko in casa contro il Cedevita Olimpija Lubiana: gli sloveni si affidano ad un immarcabile Pullen (16 punti nei primi 12') per portarsi in vantaggio di sette nel primo quarto ed allungando fino al +12 a metà del secondo periodo. Il rientro in campo di Shengelia e i sette assist di Teodosic permettono però alle V nere di andara al riposo lungo sotto solo di sette sul 51-44. La squadra di coach Golemac (ex giocatore di Roma e Avellino) non abbassa la guardia e nel terzo quarto allunga nuovamente sul +11: è solo un ispirato Sampson a limitare i danni per Scariolo, che si avvicina agli ultimi 10' in svantaggio 68-58. Il divario però fra le squadre aumenta, con la difesa dei bolognesi che non riesce ad arginare la vena di Blazic: Lubiana allunga e chiude il match 86-74, superando la Virtus in classifica.

Reyer Venezia ko nel finale, non basta Theodore

In un match combattuto fino alla fine, la Reyer Venezia perde 86-80 contro Valencia: parte a razzo la squadra di De Raffaele, che grazie alla vena realizzativa di Theodore e Bramos chiude il primo quarto in vantaggio 22-11. Nel secondo periodo però la squadra di Penarroya piazza un contro parziale di 26-20 e trascinata da Prepeljic chiude il primo tempo in svantaggio solo di 5 sul 42-37 per Venezia. Ancora Theodore è il principale terminale offensivo dei veneti, che riescono grazie soprattuto alle sue giocate di resistere parzialmente agli assalti di Rivero e Pradilla e di affacciarsi all'ultimo quarto in parità sul 64-64. Nell'equilibrio assoluto dell'ultimo quarto, Watt porta a +2 Venezia a 1' dalla fine, ma Valencia punisce da tre la difesa di De Raffaele due volte con Hermannsson e porta a casa il match.